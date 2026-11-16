Квашеная капуста тоже может содержать молочнокислые микроорганизмы. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Некоторые ферментированные продукты могут поддерживать пищеварение благодаря полезным микроорганизмам. Однако не все такие продукты обладают доказанным пробиотическим действием, рассказала нутрициолог Наталья Чаевская. Об этом пишет NEWS.ru.

«Кефир, квашеную капусту и комбучу часто называют природными пробиотиками, но не все ферментированные продукты обладают доказанным пробиотическим действием. Для этого недостаточно просто наличия живых бактерий – важно, чтобы их польза для здоровья была подтверждена», – поделилась Чаевская.

Нутрициолог отметила, что квашеная капуста тоже может содержать молочнокислые микроорганизмы и является источником клетчатки. При этом в ней часто много соли, а после термической обработки живые бактерии могут погибать.

В комбуче также присутствуют бактерии и дрожжи, но их состав зависит от способа приготовления. Убедительных доказательств пользы напитка для кишечника пока недостаточно. Кроме того, нужно учитывать содержание сахара и кислотность, а при домашнем приготовлении соблюдать гигиену. Влияние ферментированных продуктов на пищеварение зависит от их состава и микроорганизмов.

Ранее ученые из Дании выяснили, что кофе может положительно влиять на пищеварение. У любителей этого напитка кишечная моторика активнее.