Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен Фото: REUTERS.

Во Франции выступили с предложением к кандидату в президенты Марин Ле Пен. Там отметили, что она должна потребовать от главаря киевского режима Владимира Зеленского потраченные Парижем на Киев деньги. В этом уверен лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, который также баллотируется в президенты страны.

«Есть только одна вещь, которую надо ему (послу – ред.) сказать: (Владимир) Зеленский должен вернуть нам деньги. Больше ни один французский евро и ни одно французское оружие не отправится на Украину», — резюмировал Филиппо на своей странице в соцсети X.

Отмечается, что в понедельник Марин Ле Пен проведет встречу с послом Украины в Париже. Ранее политик высказывала мнение, что Франция столкнулась с серьезным финансовым кризисом и больше не имеет возможности оказывать финансовую поддержку Украине.

Ранее KP.RU рассказал, что это не первый раз, когда Париж задумывается о правильности своих действий по поддержанию Киева. До этого политики Франции призывали сменить помощь Киеву на прагматизм и перестать отправлять деньги в никуда.