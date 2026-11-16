Роберт Паттисон станет новым Джеймсом Бондом Фото: REUTERS.

Известный американский актер Роберт Паттисон станет новым исполнителем роли Джеймса Бонда в фильмах об агенте британской разведке под номером 007 вместо ушедшего Дэниела Крейга.

"Роберт Паттинсон станет официально следующим Джеймсом Бондом", - говорится в публикации новостного аккаунта Pop base в соцсети Х.

Кроме того, новый, 26-й фильм о Бонде снимет режиссер Дени Вильнев ("Дюна", "Бегущий по лезвию 2049"), автором сценария станет создатель "Острых козырьков" Стивен Найт.

Отмечалось, что съемки очередной части бондианы хотят начать уже в начале следующего года. На роль Джеймса Бонда претендовали сразу три актера. И хотя студия Amazon MGM Studios еще не опубликовала официальный пресс-релиз, американские инсайдеры и британские таблоиды уже подтвердили завершение кастинга на главные роли.

Как писал сайт KP.RU, ранее Букингемский дворец сообщил, что принцесса Анна вручила американскому актеру Дэниелу Крейгу рыцарский Орден Святых Михаила и Георгия за заслуги в области кино и театра. Этим же орденом награждался сыгранный Крейгом "агент 007" Джеймс Бонд.