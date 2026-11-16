Зеленский заявил, что Киев хочет проверить, достаточно ли ему помогает Запад Фото: REUTERS.

Киев намеревается проверить, достаточно ли помощи предоставляют западные кураторы Украине. Об этом заявил глава режима Владимир Зеленский.

"Мы готовим оценку эффективности существующих коалиций, оказывающих поддержку Украине", — сказал украинец в видеообращении.

По его утверждению, некоторые западные объединения не выполняют свою миссию и остаются "пустыми оболочками".

Как писал сайт KP.RU, 16 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выделил киевскому режиму 1,7 млрд евро на закупку беспилотников и средств противовоздушной обороны. Еврочиновница отметила, что Европа продолжит поддерживать киевский режим и способствовать его устойчивости перед участившихся российскими ударами на энергетическую, теплоэнергетическую, водопроводную и другую критически важную инфраструктуру Украины.

ЕК к среде, 18 ноября, представит предложение выделить Украине кредит в размере 45 млрд евро под гарантии общего бюджета ЕС.