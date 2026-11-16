Юрист Шестерякова: просить начальство о повышении зарплаты можно в любой момент Фото: Олег УКЛАДОВ.

Россияне могут просить повышения заработной платы у начальства в любой момент, однако при таких обращениях стоит руководствоваться принципом разумности. Об этом в беседе с РИА Новости заявила профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова МГЮА Ирина Шестерякова.

«Действующее законодательство не ограничивает количество обращений работника к работодателю с подобными просьбами. В этом случае необходимо руководствоваться принципом разумности», - напомнила эксперт.

По словам Шестеряковой, работодателей РФ обязаны регулярно индексировать зарплаты сотрудников на фоне роста цен на товары и услуги. Юрист также напомнила, что заработная плата должна зависеть от квалификации работников, сложности и объема его задач на рабочем месте.

Ранее KP.RU перечислил 17 регионов России с доходами выше среднего. В них, по данным на август 2026 года, зарплаты превысили показатель в 100 тысяч рублей.