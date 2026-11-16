Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

19 сентября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошло ЧП. Полуголый мужчина спустился на пути, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Его действия нарушили график движения составов на 1 час 49 минут.

Последствия оказались масштабными. Из-за инцидента отменили движение поездов на 21 участке линии, полностью отменили 1 поезд и провели 10 внеплановых высадок пассажиров. В общей сложности график нарушился на 1 час 49 минут.

Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил: «По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы уделяем особое внимание безопасности поездок и бесперебойной работе рельсового каркаса. Инцидент на станции «Печатники» нарушил движение поездов почти на два часа, а тысячи москвичей столкнулись с задержками вечером по дороге домой. Юристы метрополитена подали иск о взыскании с виновника более 2,6 млн рублей причиненного ущерба. Призываем пассажиров соблюдать правила безопасности и уважать работу сотрудников метро».

До иска мужчина уже получил 10 суток административного ареста: его признали виновным в нарушении требований транспортной безопасности. Следующий этап — суд, где Московский метрополитен требует с нарушителя более 2,6 млн рублей компенсации убытков.