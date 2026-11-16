Эндокринолог Ершов: постоянные голод и жажда могут указывать на диабет Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom

Учащенное мочеиспускание, постоянный голод и жажда могут указывать на начинающийся сахарный диабет. Об этом "Абзацу" сообщил эндокринолог Антон Ершов.

"Первое и основное – симптом трех "п": полиурия, полидипсия, полифагия. Полиурия – это учащенное мочеиспускание, в том числе ночью. Полифагия – постоянное чувство голода, при нем человек очень много ест. Полидипсия – в этом состоянии человек много пьет и ощущает постоянную сухость во рту", - отметил он.

Специалист уточнил, что еще один признаком заболевания является появление больших объемов окружности живота на уровне пупка.

По его словам, в ряде случаев на развитие сахарного диабета может указывать ухудшение зрения.

KP.RU рассказал, что сахарный диабет 2 типа возникает чаще у людей с избыточным весом или ожирением, склонным к перееданию сладкого, жирного. Особенно вредно употреблять напитки с подсластителями, сладкие жирные десерты и полуфабрикаты.