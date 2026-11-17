В ФСБ узнали, что Киев затратил не менее 2,5 млн долларов на подготовку терактов Фото: Александр ГЛУЗ.

ФСБ России предотвратила реализацию нескольких терактов на территории РФ. Организацией ДТА руководили два украинских генерала. На подготовку терактов ими было затрачено не менее 2,5 миллиона долларов. Такую оценку действиям генералов Ульяницкому Н.А. и Лордкепанидзе Г.Г. дали в ФСБ. Подробности приводит Центр общественных связей Службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 222.1, части 1 статьи 30 и пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Правоохранители проводят следственные действия, направленные на полное установление иных соучастников преступлений.

ФСБ сорвала теракты в России, которые готовили спецслужбы Украины

"Достоверно известно, что по линии Службы безопасности Украины организацией террористических атак руководил - заместитель руководителя Центра специальных операций «А» бригадный генерал Ульяницкий Н.А., а по линии ГУР МОУ - генерал-майор Лордкепанидзе Г.Г." - сообщили в ЦОС ФСБ.

В России задержали девушку 2005 года рождения, причастную к подрыву автомобиля бывшего помощника экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. Теракт произошел в Москве.