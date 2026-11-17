ФСБ установила личности украинских генералов, которые вербовали агентов и готовили теракты на территории РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Украинские генералы Ульяницкий и Лорткепанидзе руководили операцией по подготовке террористических актов на территории Российской Федерации, выяснила ФСБ. Речь идёт о подготовке масштабной террористической операции, которая была предотвращена российскими спецслужбами.

«Достоверно известно, что по линии Службы безопасности Украины организацией террористических атак руководил – заместитель руководителя Центра специальных операций «А» бригадный генерал Ульяницкий Н.А., а по линии ГУР МОУ - генерал-майор Лордкепанидзе Г.Г.», - сказано в релизе ведомства.

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Сообщается, что завербованные ГУР и СБУ агенты задержаны в Адыгее, Краснодарском крае, Дагестане и Ростове-на-Дону. Они собирались подорвать военные и гражданские суда, военные аэродромы и объекты критической инфрастуктуры на российской территории. Украинские организаторы передали агентам взрывчатку, дроны и безэкипажные катера.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного вооруженными формированиями Украины на промышленном объекте в Самарской области.