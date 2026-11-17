Исторический рецепт оливье с раковыми шейками и каперсами вошел в новый ГОСТ. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Росстандарт ввел в ГОСТ рецепт традиционного исторического салата оливье - с раковыми шейками и каперсами. Колбаса, мясо или язык не допускаются. Об этом со ссылкой на документ ведомства сообщает ТАСС.

В упрощенной, «советской» версии блюда можно добавлять вареную колбасу или отварную курицу. Однако в историческом рецепте эти ингредиенты не допускаются. В салат вместо них нужно класть жареных или запеченных рябчиков.

Основные ингредиенты для приготовления исторического оливье: рябчики жареные или запеченные, картофель отварной, огурцы свежие, листья зеленого салата, каперсы, оливки или маслины, шейки раковые, ланспик - желе из осветленного крепкого бульона из костей рябчиков, соус провансаль с добавлением сои-кабуль.

Чтобы приготовить самый настоящий оливье, отваренный в «мундире» картофель нужно очистить, со свежих огурцов снять кожицу, у оливок удалить косточки. Мясо рябчиков, картофель и огурцы нарезать небольшими ломтиками.

Из костей рябчиков сварить крепкий бульон, который станет основой ланспика. Подготовленные продукты уложить слоями, заправляя каждый соусом, или просто перемешать.

«В качестве соуса используют провансаль (майонез) с добавлением сои-кабуль. Салат латук, ланспик, трюфели и часть раковых шеек оставляют для украшения блюда», - советует ГОСТ, напоминая, что подавать исторический оливье подают очень холодным в хрустальной вазе или фарфоровом салатнике.

Ранее врачи посоветовали отказаться от главного новогоднего салата - оливье. Из-за большого количества жиров, соли и консервантов он опасен для страдающих некоторыми заболеваниями, предупредили врачи.

KP.RU рассказал, что в этом году приготовление салата оливье обойдется в среднем в 610 рублей на семью из четырех человек. Однако стоимость блюда заметно меняется в зависимости от выбранных ингредиентов. Самым дорогим стал вариант с красной рыбой вместо колбасы — 811 рублей.