В Госдуме рассказали о действующем запрете на включение чаевых в чек Фото: Евгения ГУСЕВА.

В 2026 году в России усилили запрет на навязывание дополнительных платежей в местах общественного питания. Рестораны и кафе не могут включать в чек чаевые официантам. Такой запрет будет действовать и в 2027 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Каплан Панеш в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что людей вводит в заблуждение навязывание ресторанами чаевых работникам общепита. Цены в меню и без того являются итоговыми стоимостями услуг, объяснил парламентарий.

"Чаевые - это добровольное вознаграждение, а не скрытая наценка. Заведениям общепита нельзя включать в счет любые платежи сверх цены из меню - будь то чаевые, сервисный сбор, плата за бронирование, музыку, развлекательную программу или использование детского уголка - без прямого согласия гостя", - заключил Каплан Панеш.

Между тем на железных дорогах с 1 декабря изменится система возврата средств за приобретенные билеты. ФАС вводит прогрессивную шкалу, согласно которой сумма сбора составит от 1% до 10% от стоимости проездного документа.