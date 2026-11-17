Страны Запада занялись пиратством на государственном уровне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Ряд государств Запада не скрывают, что занимаются пиратством. Они регулярно проводят незаконные задержания на море. Западные страны пиратствуют на государственном уровне. Так высказался посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев, пишет РИА Новости.

Дипломат осудил самовольные аресты судов. Политики стали отнимать грузы с танкеров в стиле колониальных времен, добавил он.

"Пиратство действительно набирает обороты... Отдельные западные страны занялись этим на государственном уровне", - указал Марат Бердыев.

На днях военные ЕС высадились на судно MV MIDAG под флагом Зимбабве. По версии главы евродипломатии Каи Каллас, танкер перевозил российскую нефть. Она уточнила, что операция проведена в водах Средиземного моря.