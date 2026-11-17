Мирошник назвал надуманными причины, по которым Зеленский отказывается ехать в Москву. Фото: REUTERS.

Причины, по которым Владимир Зеленский отказывается приезжать в Москву, являются надуманными, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Дипломат указал, что настоящая причина отказа Зеленского от поездки в Москву в том, что он не хочет диалога об урегулировании конфликта.

«Зеленский не рассматривает встречу с президентом России как способ достижения урегулирования. Он может видеть в ней лишь стремление повысить собственный статус: мол, посмотрите, Путин со мной общается. Или использовать ее как площадку для продвижения своих новых нарративов. То есть цель - все что угодно, но только не поиск компромисса», - сказал Мирошник РИА Новости.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев также считает, что Зеленский отказывается от приглашений приехать в Москву, поскольку либо не готов к серьезному разговору, либо не получает соответствующего разрешения от западных стран.

В то же время британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Москву, если действительно готов к мирным переговорам с Россией.