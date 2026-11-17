В Киеве полностью перекрыто движение по Северному и Южному мостам. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Киеве полностью перекрыто движение по двум мостам через реку Днепр. Об этом пишет украинские издание «Инсайдер».

«В Киеве полностью перекрыто движение по Северному и Южному мостам», — говорится в публикации.

Утром во вторник мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью 17 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу. На этом фоне на Северном и Южном мостах прогремели взрывы. Объекты получили повреждения. Других подробностей он не привёл.

Ранее руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко высказал мнение, что удары российских войск по мостам в Киеве способны фактически расколоть украинскую столицу на две обособленные части. По его словам, город реально разделится на два берега — один будет называться Киев, а второй он предложил назвать Левый Берег.