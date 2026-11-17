Соскин: ПВО Украины не смогла противостоять мощной атаке России Фото: REUTERS.

Средства ПВО Украины не смогли ничего противопоставить мощной российской атаке на объекты, связанные с ВСУ, в Киеве. Главарь киевского режима Владимир Зеленский занимается чем угодно, только не защитой столицы. С такими обвинениями в эфире YouTube-канала выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, информация о тяжелых для инфраструктуры Киева ударах скрывается из-за лживости властей.

«Причем скрывается информация. Ну, власть лживая такая. Все же уже известно, все видно. <…> Но власть очень некомпетентная, ей хочется все время оставаться возле корыта. А как оставаться? Надо врать», - отметил эксперт.

Соскин предположил, что украинским военным ничего сбить не удалось, все горит, а «Зеленский только совещания проводит».

Ночью 17 ноября в Киеве объявили воздушную тревогу. На этом фоне на Северном и Южном мостах прогремели взрывы. Объекты получили повреждения, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В России, напомним, много раз подчеркивали, что российские военные поражают лишь те цели, которые связаны с военным комплексом Украины.