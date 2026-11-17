Володин: Каллас грозит до 20 лет тюрьмы в случае кражи данных участников СВО Фото: REUTERS.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главе европейской дипломатии Кае Каллас в России может грозить тюремное заключение сроком до 20 лет в случае реализации ее предложений о похищении персональных данных участников специальной военной операции.

«Каллас публично заявила о намерении выкрасть персональные данные участников специальной военной операции, тем самым сообщив о планах совершить ряд уголовных преступлений. За это ей грозит тюремное заключение», — написал спикер нижней палаты парламента в мессенджере «Макс», уточнив, что совокупный срок за такие нарушения может составить порядка 20 лет.

Володин также заявил, что в случае попадания в российскую тюрьму у главы дипломатии ЕС появится достаточно времени для самообразования. По его словам, в заключении она сможет «наконец» освоить историю, которую «в школе учила плохо», о чем свидетельствуют ее «многочисленные глупые высказывания», а заодно получит возможность изучить Уголовный кодекс РФ.

Ранее Каллас предложила выкрасть данные о участниках спецоперации при помощи хакерской атаки. Подобную меру она назвала способом обосновать введение европейских визовых ограничений в отношении российских военнослужащих, против которых в настоящее время выступают несколько стран — членов ЕС.