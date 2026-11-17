Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о завершенной реабилитации пруда в Братеевском каскадном парке на юге столицы. Он напомнил, что водоем находится в пойме Москвы-реки и является искусственным.

«Это популярное место отдыха местных жителей – вдоль берега проложена прогулочная дорожка, установлено освещение, в непосредственной близости находятся детские и спортивные площадки. Но в ходе обследования выяснилось, что водоем находился в неудовлетворительном состоянии», - отметил заммэра.

Он добавил, что поэтому было принято решение провести его комплексную реабилитацию.

Специалисты ГУП «Мосводосток» регулярно проводят обследования столичных водоемов. Если замечают проблемы, то город решает начать реабилитацию. Список водоемов составляют каждый год, учитывая пожелания москвичей.

ЧТО СДЕЛАЛИ

- очистили от ила пруд площадью 0,7 гектара, при этом извлекли иловые отложения общим объемом 2 тысячи кубометров;

- отремонтировали береговую полосу длиной 319 метров, сохранив ее полностью пологой. Для укрепления использовали гранитный щебень. Его отсыпали по существующему откосу, в том числе и на подводных участках;

- создали в западной части пруда зону биоплато площадью более 200 квадратных метров, высадив там водные растения разных видов.