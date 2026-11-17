«Известия»: Белоруссия утрачивает статус автомобильного хаба для России. Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Белоруссия постепенно теряет статус хаба при поставках автомобилей в Россию. При этом доля республики в поступлениях российского утильсбора с импортируемых машин сократилась практически вдвое за год. Об этом сообщают «Известия».

Так, отмечает издание, если в марте прошлого года объем утильсбора составлял 42,2 процента, то в июле 2026-го - всего 19,8 процента. Это отражает количественные поставки машин через Белоруссию. За восемь месяцев этого года они упали на 8,4%, до 16,4 тысячи авто.

Причины потери популярности - более строгий расчет утильсбора в России и повышение его в Белоруссии. Кроме того, ужесточился контроль оформлением автомобилей через страны ЕАЭС.

Теперь все больше набирают популярность прямые поставки из Китая и транзит через Киргизию.

Напомним, в июне 2025 года Россия увеличила закупки легковых автомобилей из Южной Кореи почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки составили 84,7 миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает показатели июня 2024 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Министерство промышленности и торговли России намерено увеличивать скидки по механизмам, направленным на поддержку спроса на покупку автомобилей.