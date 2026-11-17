В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались Фото: Андрей АБРАМОВ.

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга возобновляется процесс по делу 31-летнего Михаила Т., которого обвиняют в растлении падчерицы. О преступлениях, длившихся с 2016 года, стало известно в январе 2026-го: 15-летняя Настя рассказала обо всем матери Марине (имена изменены). История получила продолжение после того, как экспертиза изучила содержимое техники обвиняемого, пишет «КП-Екатеринбург».

Михаил пришел в семью как человек, которому доверяли. По первому образованию он ортодонт, позже выучился на экономиста, подрабатывал на праздниках в костюмах клоуна и Деда Мороза. Марина вспоминала, что он хорошо ладил с детьми, а ее дочь быстро стала называть его «папой».

Однако позже из дома мужчину пришлось выгнать. Это произошло после того, как Марина застала мужчину за избиением Насти.

Девочка долго молчала о совершавшихся в отношении нее преступлениях. В показаниях есть этому объяснение: она боялась за жизнь и здоровье матери. На вопрос Насти, что будет, если она расскажет, отчим отвечал, «будет плохо». По словам девочки, мужчина периодически снимал происходящее на видео и фотографировал ее, удерживал и бил по ногам, когда она пыталась сопротивляться.

При обыске в квартире Михаила на ноутбуке и телефоне нашли сотни снимков девочки. Вот что рассказал «КП-Екатеринбург» юрист Дмитрий Кротов, представляющий интересы потерпевших:

«В ходе следствия было выявлено около 300 фотографий». Большую часть этой «коллекции» экспертиза признала порнографической.

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ) и двум эпизодам использования несовершеннолетней для изготовления порнографических материалов (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ). Михаилу грозит до 20 лет заключения.

В суде он пытается представить себя невменяемым: рассказывает про видения с умершими, значимость рун и проведение обрядов. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.