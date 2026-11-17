Politico: спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан скоро покинет свой пост Фото: REUTERS.

Специальный посланник Европейского союза по санкциям Дэвид О'Салливан покинет свой пост в ближайшие месяцы. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников.

По данным источников публикации, решение об уходе дипломата уже принято, однако преемник на должность спецпосланника по санкционной политике к настоящему моменту еще не назначен.

Напомним, днем ранее, 16 ноября, Евросоюз официально объявил об очередном расширении антироссийских ограничительных мер, добавив в санкционные списки в общей сложности 145 физических и юридических лиц.

В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли о неэффективности санкционного давления. Президент России Владимир Путин отмечал, что введенные против страны порядка 30 тысяч различных ограничений не достигают поставленных целей и лишь стимулируют внутреннее развитие, тогда как с основными экономическими издержками сталкиваются сами инициаторы этих мер.