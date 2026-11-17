В Киеве начался транспортный коллапс после закрытия двух мостов Фото: REUTERS.

Автомобильное движение в левобережной части Киева, где сосредоточено большинство спальных районов города, оказалось парализовано после полного перекрытия проезда по Северному и Южному мостам через реку Днепр. Об этом сообщает агентство РБК-Украина со ссылкой на публикации очевидцев.

Утром во вторник, 17 ноября, киевская городская администрация объявила о полном закрытии движения по Северному и Южному мостам. Такое решение резко усугубило обстановку на дорогах. На подъездах к оставшимся действующим переправам выстроились многокилометровые колонны машин, пытающихся попасть на правый берег, где расположены исторический и деловой центры столицы.

Дополнительные сложности для пассажиров создала остановка движения на части «зеленой» ветки метрополитена, из-за чего жителям приходится срочно менять привычные маршруты.

Напомним, сложная дорожная ситуация в Киеве сохраняется с конца октября, когда после повреждения нескольких мостовых переходов через Днепр в городе начали образовываться масштабные утренние заторы.