Наталья Бочкарева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В сентябре этого года известная актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева расторгла брак с Романом Гавриловым, своим вторым супругом. Через несколько месяцев стало известно, что бывшие партнёры собираются делить имущество через суд. Адвокат Бочкарёвой Маргарита Гаврилова раскрыла детали семейной драмы. Подробности она рассказала в интервью Super.

«Ну какой смысл вести какие-то переговоры о мировом соглашении, если у человека есть определённое видение, которое не устраивает нас? Может всё это сделать и в суде, и мировой заключить в суде», — резюмировала адвокат актрисы. Она уверена, что решить вопрос без суда будет невозможно. Именно поэтому было написано исковое заявление, сейчас Бочкарева определяется с вариантом раздела имущества, который ее устроит.

Бочкарёва рассталась с Гавриловым через 7 лет брака. Оказалось, он уже несколько месяцев жил с новой семьёй. С актрисой живут трое детей. Сын Роман от Гаврилова и еще двое от предыдущего брака. При этом Бочкарева хоть и дает комментарии прессе по поводу развода, но не пытается выяснить публично, кто прав, а кто виноват в разрыве.