Мурзаев: экспериментальной части в ЕГЭ по физике и химии не будет два года. Фото: Pogiba Alexandra/Global Look Press

В ближайшие два года в российских школах не будут вводить экспериментальную часть в ЕГЭ по физике и химии не будет вводиться в ближайшие 2 года. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках традиционной ежегодной Всероссийской встречи с родителями школьников.

«В ближайшие 2 года точно мы эту часть в основной прием проведения ЕГЭ вводить не будем», — отметил он.

Днем ранее в Рособрнадзоре сообщили, что в ноябре этого года пройдет апробация перспективных моделей экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии. Тестировать модели будут в 20 регионах России.

Напомним, с 2026 года в России при поступлении на ряд специальностей обязательной стала сдача ЕГЭ по физике. Речь, в частности, идет о радиотехнике, конструировании и технологии электронных средств, электронике и наноэлектронике, приборостроении, оптотехнике и о многом другом.