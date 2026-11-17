СВР: фон дер Ляйен раздражена позицией «Студенческого списка» по Косово и РФ Фото: REUTERS.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен испытывает раздражение из-за позиции движения «Студенческий список» в Сербии, которое выступает за борьбу за Косово и отказывается поддерживать разрыв связей с Россией. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) Российской Федерации.

Согласно заявлению пресс-бюро СВР России, недовольство главы Еврокомиссии вызвано настроем представителей движения «Студенческий список» отстаивать территориальную целостность страны в вопросе Косово, а также их нежеланием следовать курсу Брюсселя на прекращение отношений с Москвой.

Напомним, одним из ключевых условий евроинтеграции Сербии в Евросоюз называют нормализацию отношений с непризнанным Косово, независимость которого Белград отказывается признавать.