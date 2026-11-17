СК: Из-за атаки дронов ВСУ на Крымский мост имеются повреждения конструкции Фото: Юлия МАРКИНА.

В результате атаки украинских беспилотников на Крымский мост имеются повреждения конструкции. Об этом сообщил СК России.

По данным ведомства, в связи с атаками ВСУ на Крымский мост заведено дело о террористическом акте.

Следком отметил, что 16 и 17 ноября украинские боевики атаковали Крымский мост при помощи дронов, в результате чего есть повреждения конструкции.

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 ноября ВСУ вновь атаковали Крымский мост. Объект подвергся нападению вторую ночь подряд. В результате движение по путепроводу временно приостанавливалось.

16 ноября зампред правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ведется оценка повреждений Крымского моста после первой атаки украинских боевиков. Вице-премьер отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.