Нарана Эрдынеева Фото: EAST NEWS.

Российская актриса Нарана Эрдынеева выходит замуж за Эрика Фока, 43-летнего вице-президента гонконгской корпорации Fok Ying Tung Group. Он представитель влиятельной семьи Гонконга. Об этом пишет издание Super со ссылкой на опубликованное китайскими СМИ свадебное приглашение.

Праздник состоится 12 декабря в отеле Hyatt Hong Kong. Приглашения разосланы от родителей жениха — Тимоти Фока и Чу Лин. Новобрачных называют «вторым сыном Цишанем и старшей дочерью Наран». Это символизирует официальное признание Нараны семьёй Фок.

Отмечается, что Нарана родилась 1 апреля 1997 года в Улан-Удэ. Её мама — русская, папа — бурят. Ещё в школе она подружилась с девочкой из Китая, что пробудило интерес к Китаю. Нарана училась в гимназии № 59 и посещала школу моделей Софьи Ни.

Ранее KP.RU рассказал, что актриса Юлия Пересильд впервые появилась на публике после слухов о тайной свадьбе. Звезда фильма «Вызов» появилась на благотворительном вечере, для выхода она выбрала белоснежное вечернее платье.