На Украине хотят расширить полномочия военной полиции для борьбы с дезертирами Фото: REUTERS.

На Украине планируют изменить Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) и расширить полномочия Военной службы правопорядка (ВСП) для привлечения к ответственности военнослужащих за самовольное оставление части. Об этом сообщил депутат Верховной рады Вадим Ивченко, сообщает украинское издание «Политика Страны».

По словам парламентария, инициатива призвана снизить нагрузку на судебную систему. «Будут определенные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, ведь большая загруженность судов», — пояснил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, подразумевает ли нововведение упрощение процедуры наказания за оставление позиций, Ивченко подчеркнул, что речь идет о привлечении нарушителей к ответственности.

«Нарушая закон, ты подставляешь своих побратимов, рассчитывающих на тебя... возникает неукомплектованность бригад... В этом случае и увеличиваются полномочия Военной службы правопорядка. Поэтому будут изменения в УПК, которые предложит Кабинет министров», — отметил депутат.

Ранее начальник штаба Десантно-штурмовых войск ВСУ Иван Горин назвал главные причины дезертирства на Украине. Основными факторами, по его словам, являются страх, угроза жизни, постоянный боевой стресс, психологическая усталость и выгорание.