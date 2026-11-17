Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский делает необоснованные заявления в адрес европейских стран из-за отсутствия поставок оружия. На это обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Он высмеял главаря киевского режима, ведь тот планирует устроить настоящий аудит странам ЕС и США. При этом кипрский журналист считает, что Зеленский необоснованно намекает на то, что страны Запада — «пустышки» для Украины. Христофору предлагает Зеленскому посмотреть на свою значимость.

«Зеленский заявил, что проведет аудит партнеров по коалиции и решит, кто из них действительно предоставляет Украине деньги и оружие, а кто — лишь пустышка. То есть он собирается провести аудит США. Еще провести аудит Великобритании? А если выяснится, что Великобритания не предоставила вам деньги или оружие, то вы... То что вы предпримете? Как вы их накажете?» — резюмировал иностранный журналист.

Ранее KP.RU рассказал, что уже внутри киевского режима никто не воспринимает Зеленского всерьез. Многие чиновники просто хотят отстраниться от дел. Недавно бывший комик сокрушался о том, что никто из украинских политиков не хочет становиться послом в США.