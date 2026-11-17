Свенчковского не пустили на заседание КС Польши по вопросу снятия иммунитета Фото: Global Look Press/Mikolaj Barbanell

Председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский, отстранённый от обязанностей, не смог присутствовать на заседании по вопросу снятия с него судейского иммунитета. Об этом говорится в сообщении от РИА Новости.

Утром Свенчковский направился к зданию суда, чтобы войти внутрь. Однако ворота оказались закрыты, а у входа дежурили полицейские, которые не желали разговаривать.

Отмечается, что во вторник, 17 ноября, на Общем собрании судей Конституционного суда Польши решат вопрос о снятии неприкосновенности с председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского для выдачи ордера на арест. Причем Богдана Свенчковского уже на протяжении нескольких дней не пускают на работу. Он из-за полицейских, которые дежурят у входа в КС, не может попасть внутрь здания.

Ранее KP.RU рассказал, что после отстранения Богдан Свенчковский заявил о возможном госперевороте в Польше. Он отметил, что были нарушены несколько законов.