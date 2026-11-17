Монтани: Швейцария готова организовать в стране переговоры по Украине. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Власти Швейцарии готовы содействовать диалогу и организовать на своей территории переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом в интервью ТАСС сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Йонас Монтани.

Дипломат отметил, что швейцарский МИД поддерживает контакты со всеми сторонами и постоянно предлагает свои услуги для содействия поиску пути к миру.

«Федеральный департамент иностранных дел также готов содействовать диалогу и организовывать встречи в Швейцарии», - заверил Монтани.

В сентябре в Турции заявили, что украинский конфликт может быть урегулирован путем переговоров. При этом Стамбул для продолжения диалога - подходящая площадка.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Турция и еще ряд государств выразили готовность предоставить площадку для переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Одним из возможных мест для трехсторонних переговоров России, США и Украины остается Абу-Даби.