Фото: Российский экспортный центр (РЭЦ)

Губернатор Смоленской области Василий Анохин в рамках форума принял участие в «Открытом диалоге» с помощником Президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

В данном обсуждении приняли участие генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители регионов, руководители промышленных и экспортно ориентированных компаний.

"Главная мысль дискуссии: конкурентоспособность государства во многом определяется тем, насколько оно способно производить востребованную продукцию, развивать собственные технологии и выходить на международные рынки. При этом важно не ограничиваться поставками сырья, а наращивать глубокую переработку и экспортировать товары", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Смоленской области работу по созданию условий для развития предприятий и выходу их на зарубежные рынки ведёт Центр поддержки экспорта (ЦПЭ).

Более 3 тысяч региональных компаний уже получили поддержку Центра при выходе на зарубежные бизнес- площадки. Предпринимателям доступен широкий комплекс услуг: помощь в поиске партнёров, участие в международных выставках и бизнес-миссиях, обучение, содействие в сертификации и транспортировке продукции и прочие услуги.

В рамках развития международной кооперации с 2025 года на базе ЦПЭ работает Центр внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, являющейся ключевым торговым партнёром Смоленской области. Данная площадка помогает выстраивать прямые связи между российскими и белорусскими компаниями. На сегодняшний день в совместном онлайн-каталоге представлено уже более 250 предприятий.

Ещё одним важным направлением внешнеэкономической деятельности региона является продвижение смоленских экспортёров на федеральном уровне. Региональные компании ежегодно участвуют во Всероссийской премии «Экспортёр года. Сделано в России», проводимой Российским экспортным центром, традиционно показывая, высокие результаты.