Банк ПСБ смог добиться передачи дела о банкротстве экс-депутата Госдумы и основателя инвестиционно-финансовой компании (ИФК) "Метрополь" Михаила Слипенчука из Арбитражного суда Еврейской автономной области в Арбитражный суд Москвы. Об этом сайту KP.RU сообщила пресс-служба банка.

"Мы добились возврата дела о банкротстве Михаила Слипенчука из Арбитражного суда Еврейской автономной области в Арбитражный суд города Москвы. Это создало прецедент не только в юридическом, но и финансовом секторе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это принципиальная победа, которая формирует новую судебную практику, в том числе по пресечению ухода от ответственности за непогашенные долги. ПСБ подчеркнул, что продолжит банкротство Слипенчука в столице и намерен всеми законными способами обеспечить возврат долга за счет имущества банкрота. Кроме того, будут оспариваться сделки по выводу активов для возврата имущества в конкурсную массу в целях недопущения нанесения ущерба интересам банка.