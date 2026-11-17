Лантратова надеется на организацию ежемесячных гуманитарных миссий в Алешки. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что рассчитывает на проведение гуманитарных миссий в город Алешки Херсонской области на ежемесячной основе.

Отмечается, что регулярная отправка гуманитарных грузов и работа волонтеров необходимы для системной поддержки местных жителей и решения актуальных социальных вопросов в населенном пункте. Организация таких поездок раз в месяц позволит выстроить стабильную помощь населению.

Ранее в Кремле подвели итоги гуманитарной миссии в Алешках. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва высоко оценила уровень координации всех участников процесса.