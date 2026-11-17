Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Москва согласна с прагматичными высказываниями президента Финляндии Александра Стубба о необходимости диалога с Россией. Об этом журналистам во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Стубб в интервью Financial Times призвал европейских лидеров к прямым переговорам с Владимиром Путиным.

«Слышим от господина Стубба весьма прагматичные заявления, мы это фиксируем и констатируем», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле согласны с таким подходом Стубба.

В прошлом месяце Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом Путиным. Диалог состоялся по инициативе финской и норвежской сторон и продлился около 90 минут. Ранее Песков охарактеризовал разговор сторон как «весьма конструктивные и прагматичные контакты с главами двух важных приграничных нам стран», а реакцию некоторых европейских государств на звонок назвал «очень истеричной», указав на Данию, Эстонию и «другие страны».