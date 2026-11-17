ЦБ РФ запустит единую систему учета платежных карт с сентября 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Новая единая система учета платежных карт и обязанность банков передавать данные о клиентах начнут действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом сообщил Центральный банк РФ.

В документе отметили, что оператор по переводу денежных средств при предоставлении клиенту — физлицу платежной карты направляет в единую систему учета платежных карт сообщение с данными о номере и виде такой карты, а также сведения об ИНН клиента.

"Пункты 3 и 4 настоящего указания вступают в силу с 1 сентября 2027 года", — говорится в публикации на сайте ЦБ.

Регулятор уточнил, что до 31 августа следующего года будет действовать переходный период.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентября ЦБ РФ сообщил, что количество карт международных платежных систем Visa и MasterCard в России по итогам второго квартала этого года сократилось на четверть. Одновременно в стране увеличилось число выпущенных карт национальной платежной системы "Мир".