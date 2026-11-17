В последние пять дней ноября дневная температура может опуститься до 0...-5 градусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Снежный покров в Москве может появиться только в конце ноября. До этого времени устойчивого снега в столице, скорее всего, не будет, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Об этом пишет aif.ru.

«Будем рассчитывать на конец ноября. Здесь снег пройдет и будет отрицательная температура. При этом не исключено, что снежный покров может образоваться в последнюю пятидневку ноября», – пояснил специалист.

Синоптик отметил, что дальнейшее развитие погоды пока трудно предсказать, однако в последние дни ноября ожидается похолодание. Ночью температура может опуститься до -2...-7 градусов.

В последние пять дней ноября дневная температура может опуститься до 0...-5 градусов. При таких условиях выпавший снег сможет задержаться на земле.

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