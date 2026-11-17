В Польше начали учить пилотов F-35 применять ядерное оружие Фото: REUTERS.

Польские лётчики, управляющие истребителями F-35, будут осваивать применение ядерного оружия, сообщает Gazeta Wyborcza. Однако, как подчёркивается, это обучение не предполагает автоматического размещения ядерного арсенала на польской территории.

"Пилоты польских F-35 будут обучаться эксплуатации американских ядерных бомб. Заряды будут храниться за пределами Польши", - говорится в публикации.

Если переиначить - поляки выделяют деньги и учат своих людей сбрасывать американские ядерные бомбы, которыми не владеют, и которых у них никогда не будет. Просто на случай, если США нужно будет скинуть куда-то заряд, не мараясь об это самостоятельно.

В минувшем году польское правительство заявило о готовности принять на своей территории американское ядерное вооружение в рамках программы Nuclear Sharing.

Ранее KP.RU сообщил, что российские военные примут меры в ответ на размещение ядерного оружия США в Польше, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что военные проанализируют ситуацию и предпримут необходимые ответные шаги для обеспечения безопасности страны.