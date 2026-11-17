Экс-банкира Вдовина заочно приговорили к шести годам колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Мещанский суд Москвы вынес заочный приговор бывшему банкиру Андрею Вдовину, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), постановив взыскать с осужденного 540 319 343,83 рубля. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска инстанция сохранила арест, ранее наложенный на многомиллионное имущество экс-банкира.

На прошлой неделе суд приговорил бывшего заместителя главы ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 14 годам и 6 месяцам колонии. Его обвиняют в организации покушений на убийство.