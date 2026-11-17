В парламенте Армении вспыхнул скандал из-за слов о чесноке и церкви. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

В Национальном собрании Армении произошел скандал из-за упоминания связки чеснока и католикоса всех армян Гарегина II, в результате которого оппозиционные депутаты в знак протеста покинули зал заседаний. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Конфликт спровоцировало выступление депутата от правящей партии «Гражданский договор» Асмик Акопян. Она в ироничной манере предположила, что католикос Гарегин II мог научить сторонников оппозиции применять чеснок для борьбы с «нечистой силой». Таким образом парламентарий отреагировала на инцидент, произошедший в ходе парламентских слушаний 16 ноября, когда несколько приглашенных оппозицией гостей обнесли трибуну связкой чеснока, символически изобразив изгнание представителей власти.

Слова Акопяна в адрес главы Армянской апостольской церкви вызвали резкое возмущение оппозиционеров, которые начали стучать по столам. После того как спикер парламента Рубен Рубинян также допустил резкие высказывания в адрес священнослужителя, депутаты от оппозиции ушли с заседания.

Кроме того, правящее большинство заблокировало включение в повестку дня предложенного оппозицией проекта заявления о политических преследованиях — инициативу поддержали 33 парламентария при 54 голосах против. В документе указывалось на использование властями уголовного преследования как инструмента давления на политических оппонентов и духовенство.

Накануне, 16 ноября, стало известно о драке во время политического ток-шоу на Общественном телевидении Армении. Подрались оппозиционный журналист Борис Мураси и сторонник премьер-министра Арутюн Мкртчян.