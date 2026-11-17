Пользователи карты СВОи от ВТБ могут получить дополнительные мили за перелеты по стране в рамках программы «Аэрофлот Бонус».

Владельцы карты могут рассчитывать на 500 дополнительных миль за каждый полет, совершенный на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия» или «Аврора». Бонусные мили приходят на счет в течение 30 дней после завершения перелета. В рамках акции за один календарный год можно накопить до 2000 дополнительных миль.

Чтобы получить баллы, необходимо соблюсти несколько условий: пассажир должен быть зарегистрирован в программе «Аэрофлот Бонус», при оформлении билета нужно указать номер участника, а также нужно оплатить билет на сайте авиакомпании банковской картой «СВОи» от ВТБ.

Таким образом, карта становится не только надежным финансовым инструментом, но и полезным помощником для путешественников.