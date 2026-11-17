Андрей Разин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Продюсер Андрей Разин выразил соболезнования в связи со смертью матери Сергея Кузнецова, основателя группы «Ласковый май». Об этом пишет РИА Новости. Он назвал женщину мужественной и отметил достойное выполнение материнского долга.

«Царство Небесное, Валентина Алексеевна. Покойтесь с миром. Вы были мужественной женщиной и выполнили свой долг — и как мама, и как очень порядочный, хороший человек. Вечная память», — сказал Разин.

Напомним, Валентина Кузнецова скончалась в возрасте 95 лет в понедельник из-за проблем с сердцем. Ранее KP.RU рассказал, что сам основатель группы Сергей Кузнецов скончался еще в 2022 году. Отмечается, что он стал 16-м участником коллектива, который умер в довольно раннем возрасте.