Певица Нюша Фото: Евгения ГУСЕВА.

Певица Нюша (настоящее имя - Анна Шурочкина) прекратила отношения с диджеем Владом Ханецким, которые длились около полутора лет. Об этом пишет Super.

Летом 2024-го певица развелась с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет брака и решила пока не предавать огласке свою личную жизнь. Однако друзья невольно раскрыли её новый роман, показав избранника в сторис. Вскоре артистка сама подтвердила связь с 34-летним саратовским диджеем и стала публиковать совместные романтические кадры.

Однако идиллия в соцсетях продлилась недолго. Известно, что влюблённые отписались друг от друга и перестали выкладывать общие фото, а избранник звезды начал оставлять двусмысленные комментарии под откровенными снимками других девушек. Позже информацию о разрыве подтвердил инсайдер, близкий к артистам.

Несмотря на расставание, милые совместные фотографии с диджеем по-прежнему остаются на странице Нюши.

Ранее KP.RU писал, что после развода с Сивовым дети певицы, семилетняя Серафима-Симба и четырёхлетний Саффрон, остались жить с отцом в Объединённых Арабских Эмиратах. Нюша рассказывала, что прилетает в ОАЭ к дочке и сыну при любой возможности.