В Госдуму подготовили законопроект о проверке посещаемости иностранных студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В российских вузах и техникумах могут начать проверять порядок приема иностранных студентов, их образовательные программы, успеваемость и результаты промежуточной аттестации. Соответствующий законопроект с поправками в закон «Об образовании в Российской Федерации» подготовлен к внесению в Государственную думу, пишут «Известия», ознакомившиеся с документом.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар и депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предполагается, что введение подобных проверок позволит достоверно оценить, действительно ли иностранные учащиеся посещают занятия и осваивают учебную программу.

«Сегодня иностранные студенты могут получать в России услуги, связанные с поступлением в организации высшего и среднего профессионального образования и последующим обучением. Это позволяет им въехать в страну и получить разрешение на временное проживание, однако далеко не всегда связано с реальным образовательным процессом», — пояснила Кавшар.

По словам парламентария, в настоящее время учебная виза для части иностранцев превращается лишь в удобный инструмент легализации пребывания на территории России и способ замаскировать истинные цели приезда, связанные с трудовой деятельностью и заработком.

Напомним, с 2027 года трудовые мигранты будут обязаны платить дополнительный налог за каждого члена семьи, который переезжает в Россию вместе с ними.