CNBC: Трамп продал акции Nvidia после доклада Рубио о связях Хуанга Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп реализовал акции технологической корпорации Nvidia на сумму от 500 тысяч до 1 млн долларов спустя пять дней после того, как госсекретарь Марко Рубио уведомил его о предполагаемых связях руководителя компании Дженсена Хуанга с китайской шпионкой. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на финансовые декларации американского лидера.

По данным The New York Times, Рубио передал главе государства соответствующие разведданные 13 мая, во время дозаправки президентского борта Air Force One на Аляске в ходе государственного визита в Китай, в котором участвовал Хуанг. Уже 18 мая через счета Трампа прошла сделка по продаже бумаг Nvidia, хотя сам президент позднее отрицал получение такой информации от главы Госдепартамента.

Как подсчитал CNBC, с момента возвращения республиканца в Белый дом в январе 2025 года по его инвестиционным счетам прошло не менее 103 операций с бумагами Nvidia на общую сумму от 27 млн до 97,5 млн долларов, включая 38 сделок за первые восемь месяцев 2026 года. К концу 2025 года доля в компании входила в тройку крупнейших активов в портфеле президента и оценивалась в 12,5–58 миллионов долларов.

В Белом доме заявили, что активами президента управляют независимые консультанты без его участия во избежание конфликта интересов. В декларациях также нет свидетельств того, что Трамп лично отдавал распоряжения о продажах или что управляющие имели доступ к секретным сведениям.

Ранее газета The Washington Post писала, что Рубио использовал скандал вокруг Хуанга, чтобы ослабить его влияние на президента и добиться ужесточения ограничений против КНР.