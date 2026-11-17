Лавров: Многие страны Запада перешли к пиратским практикам времен колониализма Фото: REUTERS.

Многие западные страны в вопросе судоходства открыто перешли к пиратским практикам времен колониализма. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании XXI Восточноазиатского саммита (ВАС) в Маниле.

Министр подчеркнул, что проблема безопасного судоходства приобрела глобальный характер не только в силу происходящего вокруг Аравийского полуострова.

"Многие западные страны открыто перешли к пиратским практикам времен колониальной экспансии", - указал дипломат.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия категорически не приемлет и осуждает любые проявления неоколониализма, в том числе силовое и санкционное давление со стороны некоторых стран Запада.

Ранее в МИД РФ сообщили, что коллективный Запад услышал сигнал Москвы о возможном ответе на задержания ее судов в Мировом океане. Россия оставляет за собой право на ответные удары по кораблям, в деятельности которых заинтересованы страны, ведущие политику пиратства и разбоя чужого имущества.