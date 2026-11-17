Минприроды: шум систем ПВО и БПЛА заставили тамбовских волков уйти вглубь лесов. Фото: Mike Lane/FLPA/imageBROKER.com/Global Look Press

Звуки работы средств противовоздушной обороны (ПВО), сирены и пролеты беспилотников вынуждают волков менять привычные маршруты и уходить дальше от населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщил министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Дмитрий Сомов.

«Если он слышит какие-то нестандартные звуки техники — он не пойдет в ту сторону. Поэтому любое искажение привычной среды громкими шумами будет однозначно сдвигать его с маршрута», — пояснил глава ведомства.

По ее словам, устойчивого сокращения популяции хищника в регионе из-за нового шумового фактора не фиксируется, однако существенно трансформируется поведение зверей. Они становятся более скрытными и смещаются в наиболее труднодоступные лесные массивы северных округов области, тогда как ранее могли покидать эти территории.

Острую реакцию на техногенный шум Сомов объяснил физиологией животного: слух волка примерно в 16 раз острее человеческого, что позволяет ему на открытой местности улавливать звуки на дистанции 7–8 километров и более. При необходимости стаи способны быстро менять локацию, преодолевая до 60 километров за ночь, а площадь их охотничьих угодий может превышать 10 тысяч гектаров.

Волк является официальным символом региона, а словосочетание «Тамбовский волк» зарегистрировано в качестве бренда для местной продукции.

Тем временем в Тверской области сообщили о росте популяции бобров и енотов, которые обеспечивают волков дополнительной кормовой базой.