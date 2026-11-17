Жительница Магадана заявила, что узнала в своем муже серийного убийцу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

45-летняя жительница Магадана узнала в своем муже Валерия Андреева, известного как «орский маньяк». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина познакомилась с мужчиной на сайте знакомств в 2018 году, и вскоре они начали жить вместе. Через некоторое время он стал проявлять агрессию и четыре раза пытался ее убить. В итоге они прожили вместе почти восемь лет.

После нескольких нападений магаданка начала искать информацию о преступнике и увидела ориентировку на «орского маньяка» Валерия Андреева. Она заметила сходство между ним и своим бывшим гражданским мужем, который, по ее мнению, делал пластические операции из-за шрамов за ушами. Мужчина отрицал информацию о пластических операциях. Он заявлял, что это последствия болезни. Однако мужчина работал дальнобойщиком, как и орский маньяк. Магаданка заявила в СК и полицию. Правоохранители проверяют её слова.

Ранее KP.RU рассказал все, что известно об орском маньяке. Отмечается, что он выбрасывал тела около трассы. Его не могут поймать уже на протяжении 13 лет.