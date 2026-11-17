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На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) журналистам подарили наборы от крупнейшей китайского производителя беспилотников DJI. Об этом сообщило РИА Новости.
"Частная технологическая компания DJI специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и на рынке занимает первое место по объему продаж. Штаб-квартира компании находится в Шэньчжэне", - говорится в публикации.
Агентство отметило, что волонтеры выдают представителям СМИ подарочные наборы DJI, в них вошли классический черный зонт, кепка бежевого цвета, брелок в виде пушистой кошачьей мордочки и холщовая сумка с логотипом бренда.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о проведении встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и предпринимателем Илоном Маском на полях саммита АТЭС еще нет.
Напомним, саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэнь 18-19 ноября.