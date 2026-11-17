Китайский разработчик дронов сделал подарки журналистам на саммите АТЭС Фото: REUTERS.

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) журналистам подарили наборы от крупнейшей китайского производителя беспилотников DJI. Об этом сообщило РИА Новости.

"Частная технологическая компания DJI специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов и на рынке занимает первое место по объему продаж. Штаб-квартира компании находится в Шэньчжэне", - говорится в публикации.

Агентство отметило, что волонтеры выдают представителям СМИ подарочные наборы DJI, в них вошли классический черный зонт, кепка бежевого цвета, брелок в виде пушистой кошачьей мордочки и холщовая сумка с логотипом бренда.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о проведении встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и предпринимателем Илоном Маском на полях саммита АТЭС еще нет.

Напомним, саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэнь 18-19 ноября.