Mash: Жительница острова Голодный умерла из-за задержки зарплаты Фото: Мария ЛЕНЦ.

В Волгограде уборщица с острова Голодный на протяжении трёх месяцев не получала зарплату. Из-за этого она не могла купить необходимое лекарство за 2,5 тыс. рублей и, к сожалению, скончалась. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно публикации, якобы, компания имела финансовые возможности для выплаты зарплат, поскольку в январе 2026 года «Импульс», где работала женщина, выиграла тендер и получила контракт с «Концессиями водоснабжения» на сумму 14,5 млн рублей. Несмотря на это, против компании было подано несколько исков, связанных с задержками в выплате заработной платы.

О случившемся стало известно только после кончины женщины. Её дочь теперь пытается через суд обязать компанию «Импульс» возместить задолженность по заработной плате. Родственники утверждают, что умершая никому не говорила о своей болезни и хотела справиться своими силами.

Представители компании предпочли не давать никаких разъяснений, возложив на журналистов ответственность за распространение негативных слухов.

Ранее KP.RU сообщил, что прокуратура в Воронежской области утвердила обвинительное заключение по делу о невыплате зарплаты. 65-летний предприниматель обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. С марта по август 2026 года он не выплачивал зарплату семи сотрудникам, задолжав более 1,2 млн рублей.