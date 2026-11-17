Оппозиционная партия «Сильная Армения» демонстративно покинула зал парламента после слов о Гарегине II. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Члены оппозиционной фракции «Сильная Армения» демонстративно покинули зал парламентских заседаний в ответ на резкие высказывания представителя правящей силы «Гражданский договор» Асмик Акопян, затронувшей католикоса всех армян Гарегина II. Об этом сообщил портал Sputnik Армения.

Ссора возникла в ходе парламентских слушаний по правозащитной тематике, организованных партией «Армения». Акопян обратила внимание коллег на поведение приглашенных представителей внепарламентских сил, которые демонстративно обвязали чесноком трибуну для выступлений. По ее мнению, так они намекали на присутствие в зале «нечистой силы» в лице депутатов от власти. В этом контексте парламентарий задалась вопросом, не позаимствовала ли оппозиция подобные приемы у главы Армянской апостольской церкви, назвав его мирским именем - Ктрич Нерсисян.

«Тело этого человека еще не остыло, а вы уже превратили его имя и смерть в разменную монету» - заявила Акопян.

Такое упоминание католикоса вызвало бурную реакцию оппозиционных депутатов, которые начали стучать по столам в знак протеста. Однако Акопян не остановилась и продолжила критиковать главу церкви. После этого она перешла к обвинениям в адрес оппозиции, заявив, что ее коллеги спекулируют на трагической гибели однопартийца ради своей выгоды. В итоге депутаты вышли из зала.

Тем временем армянский премьер Никол Пашинян все еще мечтает о том, как страна станет участником Евросоюза. По его мнению, это произойдет примерно через 20 лет.